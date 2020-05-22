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Jimmy Rash

The Grand Island Senior High Athletic Boosters have rescheduled the Islander Luau fundraiser for all GISH activities until May 22, 2021, due to the COVID-19 pandemic.

Anyone who purchased tickets for the canceled 2020 Islander Luau is asked to hang on to them as the 2020 tickets will be good for admission to next year’s event. For more information and updates, check out the GISH Athletic Boosters Facebook page.

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