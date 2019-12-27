I have profound respect for the right to life and always have. However, it is easy to mouth the words and then do just the opposite. Our president, Donald Trump, did not respect the right to life when he split families at the Mexican-American border, sending thousands of small children away from their parents. This is not respect for life.

Pulling our troops out of Syria and leaving thousands of Kurdish families to be slaughtered and forced from their homes when they relied on the United States for their protection is not respect for life.

Let us not forget the children still separated from their parents. I rest my case.

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