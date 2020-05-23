Congratulations to all of the graduates and to the Grand Island Senior High staff and all who definitely made the best of an unusual situation. The band and choral group were outstanding, thanks to their adept use of modern technology. Every speech was inspiring without minimizing the pain of the loss of what a graduation normally would be. As a grandma, I enjoyed seeing all of the pictures and names of the graduates. And thank you to you and NCN so I could be a part of this special day.

My best wishes to all of the 2020 graduates for a bright future. Yes, this strange pandemic will end and you will be stronger for having survived this most difficult time.

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