Thank you

I want to express my appreciation and love to all of my friends and family who came to celebrate my 90th birthday, especially to those who traveled to attend my reception. I was overwhelmed with your kindness. I am blessed to have such wonderful people in my life.

With gratitude,

Rita Venhaus

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