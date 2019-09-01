Thank you

Madeline Palu and family would like to thank everyone for all the cards and gifts that were sent.

I want to thank everyone who came and spent some time so we could talk about the past and just enjoy a very good lunch that was prepared by Yvonne’s Catering.

God bless all,

Madeline Palu

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