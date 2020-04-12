Gladys Nolte

...HIGH WIND WARNING REMAINS IN EFFECT FROM 7 AM TO 10 PM CDT
SUNDAY...
* WHAT...NORTH WINDS 30 TO 40 MPH WITH GUSTS UP NEAR 60 MPH
EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND CENTRAL AND SOUTH
CENTRAL NEBRASKA.
* WHEN...FROM 7 AM TO 10 PM CDT SUNDAY.
* IMPACTS...DAMAGING WINDS COULD CAUSE DAMAGE TO TREES AND POWER
LINES. TRAVEL WILL BE DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE
VEHICLES.
* ADDITIONAL DETAILS...WINDS WILL PEAK DURING THE LATE MORNING
THROUGH EARLY AFTERNOON HOURS...AND SLOWLY DIMINISH BELOW
WARNING CRITERIA SUNDAY EVENING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PEOPLE SHOULD AVOID BEING OUTSIDE IN FORESTED AREAS AND AROUND
TREES AND BRANCHES. IF POSSIBLE, REMAIN IN THE LOWER LEVELS OF
YOUR HOME DURING THE WINDSTORM, AND AVOID WINDOWS. USE CAUTION IF
YOU MUST DRIVE.
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