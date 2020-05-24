Thank you

Life is a gift of a journey we are given. Yet, eternal life is an even bigger gift.

We celebrate Betty O’Hare’s life on earth and cherish the memories she left.

Thanks to those who paid tribute to her by offering prayers, thoughts, comfort, gifts, memorials, plants, food and friendships. Also, thanks to the caregivers at Riverside Retirement Lodge, Tiffany Square, Tabitha Hospice, medical team and Apfel Funeral Home for the care they gave to Mom in the later years of her journey. Your expressions of love warm our hearts.

Her legacy is one we are proud of....

Sincerely,

Jane and Mark Gloor

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