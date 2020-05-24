Gerald Bryant

Happy 95th Birthday, Gerald Bryant

Gerald Bryant of Grand Island is celebrating his 95th birthday on May 28.

Birthday cards may be mailed to:

Gerald Bryant, 1313 Hagge Ave., Grand Island, NE 68801

Gerald “Jerry” Bryant was born May 28, 1925, in Beaver City, Neb., to Gail and Clara (Smith) Bryant.

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