SAY IT ISN’T SO!

I heard Grandpa Gary turned 70!

Gary Eggert celebrated his 70th birthday on May 20.

Cheers to the one who is always behind the camera capturing all of our memories! Looking forward to making many more in the years to come!

Wishing you the happiest of birthdays!

We love you!

Sam, Ella, Maryn, Layla, Violet and Ezra

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