...DENSE FOG THIS MORNING...
...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HASTINGS HAS ISSUED A DENSE FOG
ADVISORY, WHICH IS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT THIS MORNING.
* VISIBILITY...ONE-QUARTER MILE OR LESS AT TIMES.
* IMPACTS...VERY LOW VISIBILITY IN SOME AREAS WILL CREATE
HAZARDOUS DRIVING CONDITIONS, WHICH INCLUDES PORTIONS OF
INTERSTATE 80.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A DENSE FOG ADVISORY MEANS VISIBILITIES WILL FREQUENTLY BE
REDUCED TO LESS THAN ONE QUARTER MILE. IF DRIVING, SLOW DOWN, USE
YOUR HEADLIGHTS, AND LEAVE PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
&&