Deryl and Delores (Baasch) Danielson

60th Anniversary

Deryl and Delores (Baasch) Danielson of Aurora are celebrating their 60th anniversary. They were married May 28, 1960, at St. Pauls Lutheran Church in Grand Island.

Their children are Diane and Bill Gowen, Duane Danielson, Darin and Carol Danielson, all of Aurora, Denny and Judy Danielson of York, 13 grandchildren and 11 great-grandchildren.

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