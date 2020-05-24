Dave and Connie Snow

Dave and Connie Snow — 55th Anniversary

Dave and Connie Snow will celebrate their 55th anniversary on May 28. They were married on May 28, 1965, at First Presbyterian Church in St. Paul.

Their family includes Jeff and Liz Snow of Inkon, Idaho, Deb Snow of Atlanta, Ga., Ken and Vicki Lilienthal of Bennington, Neb., and six grandchildren.

Cards may be sent to:

1107 Baxter St., St. Paul, NE 68873

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