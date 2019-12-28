Thomas Noel Flodman, 58, of Grand Island passed away Dec. 26, 2019, unexpectedly at his home in Grand Island.

Memorial services will be at 11 a.m. Monday at the United Methodist Church in Stromsburg, with Pastor Dan Spearow officiating. Private family inurnment will take place at a later date. Memorials are suggested to the family to be designated later.

Dubas Funeral Home of Osceola and Stromsburg has been entrusted with arrangements. Online condolences may be directed to the family at dubasfuneralhome.com/

To plant a tree in memory of Thomas Flodman as a living tribute, please visit Tribute Store.

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