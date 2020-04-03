...A LIGHT WINTRY MIX OF FREEZING DRIZZLE, SNOW AND POSSIBLY SOME
SLEET REMAINS POSSIBLE INTO FRIDAY MORNING...
...WINTER WEATHER ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT FRIDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION, MAINLY LIGHT FREEZING DRIZZLE AND
LIGHT SNOW, BUT PERHAPS ALSO SOME SLEET MAINLY IN PARTS OF
NORTH CENTRAL KANSAS. TOTAL ICE ACCUMULATIONS ON THE SURFACE UP
TO AROUND ONE TENTH OF AN INCH, BUT SOME ELEVATED SURFACES,
INCLUDING POWER LINES, COULD RECEIVE CLOSER TO ONE- QUARTER
INCH. TOTAL SNOW/SLEET ACCUMULATION LESS THAN ONE-HALF INCH, AND
LIKELY BARELY A DUSTING MOST LOCATIONS.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND CENTRAL AND SOUTH
CENTRAL NEBRASKA, INCLUDING COUNTIES ALONG AND WEST OF THE HIGHWAY
281 CORRIDOR.
* WHEN...UNTIL 7 AM CDT FRIDAY, ALTHOUGH MOST OF THE AREA SHOULD SEE
PRECIPITATION END BEFORE THIS.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS IN SOME AREAS. SOME
POWER OUTAGES ARE POSSIBLE. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD
IMPACT THE EARLY FRIDAY MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...STEADY NORTH WINDS GUSTING UP TO AROUND 35
MPH WILL CONTINUE THROUGH THE NIGHT, PUTTING CONTINUED STRESS ON
ICE-COVERED SURFACES SUCH AS POWER LINES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&