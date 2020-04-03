AXTELL — Stewart L. Anderson, 82, of Axtell passed away Wednesday, April 1, 2020, at Kearney Regional Medical Center.

Due to current health restrictions in place with the COVID-19 pandemic, memorial services will be scheduled at a later date. Tributes and memories may be shared with the family at www.craigfunerals.com.

Craig Funeral Home is in charge of the arrangements.

To plant a tree in memory of Stewart Anderson as a living tribute, please visit Tribute Store.