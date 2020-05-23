LINCOLN — Orva B. Samuelson, 95, of Lincoln died Thursday, May 21, 2020, at Bryan West Medical Center.

Service will be 1 p.m. Wednesday, May 27, at All Faiths Funeral Home in Grand Island. The Rev. Steven Peeler will officiate.

Friends and extended family are invited to join the service, which will be livestreamed via Facebook on All Faiths Funeral Home Facebook page, beginning 15 minutes prior to the service.

Burial will be 2 p.m. Thursday, May 28, in the Lincoln Memorial Park Cemetery.

More details will follow.

To plant a tree in memory of Orva Samuelson as a living tribute, please visit Tribute Store.