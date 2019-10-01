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Nancy Davis, 51

Nancy Davis, 51, of Seattle, Wash., and formerly of Grand Island, passed away Sept. 26, 2019.

Nancy was born in Grand Island on June 26, 1968, to Linda and Carl Norwood. She married Tony Davis and to this union three children were born, Holly, Amanda and Anthony.

Nancy is survived by her three children; her grandchildren; two sisters and a brother-in-law, Jodi and Tony Wichman, and Connie; three brothers, Jamey, Gordon and Larry; nephews; and a special friend, Robert.

She was preceded in death by her parents.

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