OMAHA — Marjorie F. Haubold, 88, was born June 3, 1931, and passed away May 19, 2020.

A private family graveside memorial service will be scheduled at a later date. Interment will be in Maple Grove Cemetery in Bloomington.

Marjorie is survived by her son and daughter-in-law, Terry and Linda Haubold; and many nieces, nephews, great- and great-great-nieces and nephews.

She was preceded in death by her parents, Marion and Elnora Jacobs; two brothers, Harold and Earl Jacobs; and two sisters, Ethel Sparks and Helen Larson.

Special thanks to the caring staffs at Aksarben Village Senior Living, Serene Care Hospice, CareBuilders at Home and Physmed, and extra thanks to special caregiver, Cantrece.

To plant a tree in memory of Marjorie Haubold as a living tribute, please visit Tribute Store.