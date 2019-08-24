Lowell Edward Kohtz, 97, of Grand Island, passed away Friday, Aug. 23, 2019, at the Central Nebraska Veterans Home in Kearney.

Services will be 10:30 a.m. Wednesday, Aug. 28, at Apfel Funeral Home in Grand Island. Burial will follow in Westlawn Memorial Park Cemetery.

Visitation will be from 5 to 7 p.m. Tuesday at Apfel Funeral Home.

Online condolences may be directed to www.apfelfuneralhome.com.

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