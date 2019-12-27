CAIRO — Leonard Evans, 59, of Cairo died Wednesday, Dec. 25, 2019, surrounded by his family.

A Celebration of Life service will be at 2 p.m. Monday at All Faiths Funeral Home.

Visitation will be one hour prior to the service.

More information will follow.

To plant a tree in memory of Leonard Evans as a living tribute, please visit Tribute Store.

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