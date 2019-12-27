...WINTER STORM WATCH FRIDAY EVENING THROUGH SATURDAY NIGHT FOR A
POTENTIALLY MESSY MIX OF SNOW AND ICE...
...WINTER STORM WATCH REMAINS IN EFFECT FROM FRIDAY EVENING
THROUGH LATE SATURDAY NIGHT...
* WHAT...HEAVY MIXED PRECIPITATION POSSIBLE. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 1 TO 9 INCHES, AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO
ONE-QUARTER INCH. SUSTAINED WINDS WILL AVERAGE UNDER 15 MPH
THROUGH SATURDAY MORNING, BUT WILL PICK UP OUT OF THE NORTH
SATURDAY AFTERNOON INTO SUNDAY, WITH GUSTS AS HIGH AS 30 TO 40
MPH.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND CENTRAL AND SOUTH
CENTRAL NEBRASKA, MAINLY ALONG AND NORTHWEST OF A LINE FROM
FULLERTON, TO HASTINGS, TO PHILLIPSBURG.
* WHEN...FROM FRIDAY EVENING THROUGH LATE SATURDAY NIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT AT TIMES THIS WEEKEND.
BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY SATURDAY
AFTERNOON INTO SUNDAY.
* ADDITIONAL DETAILS...THIS IS A VERY COMPLEX STORM SYSTEM, AND
THERE WILL LIKELY BE SHARP DIFFERENCES ACROSS THE WATCH AREA IN
BOTH SNOW AND ICE AMOUNTS. AT THIS TIME, THE HIGHEST SNOW
AMOUNTS OF 6 TO 9 INCHES FAVOR LOCATIONS NORTHWEST OF A BEAVER
CITY, KEARNEY, FULLERTON LINE, WITH PLACES FARTHER SOUTHEAST
SUCH AS GRAND ISLAND, HASTINGS AND PHILLIPSBURG ONLY EXPECTED TO
SEE 1 TO 3 INCHES. IN ADDITION, WINTRY PRECIPITATION WILL NOT
FALL THE ENTIRE TIME, WITH OCCASIONAL BREAKS LIKELY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MONITOR THE LATEST FORECASTS FOR UPDATES ON THIS SITUATION.
&&