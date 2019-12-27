Janice L. McMullen, 80, of Grand Island went to her Heavenly home on Christmas Day, Dec. 25, 2019, with her family and her dogs at her side.

Services will be at 11 a.m. Tuesday at St. Pauls Lutheran Church. The Rev. William Pavuk will officiate. Burial will be at 1:30 p.m. in the Phillips Cemetery.

Visitation will be from 5 to 7 p.m. Monday at All Faiths Funeral Home. A memorial fund will be established in memory of Janice.

More details will appear later.

To plant a tree in memory of Janice McMullen as a living tribute, please visit Tribute Store.

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