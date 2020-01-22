Carol L. Kenyon, 86 of Grand Island died Monday, Jan. 20, 2020, at the Good Samaritan Society-Grand Island Village.

Services will be at 10:30 a.m. Friday at All Faiths Funeral Home. Daniel Naranjo will officiate. Burial will be in the Westlawn Memorial Park Cemetery.

Visitation will be from 5 to 7 p.m. Thursday at All Faiths Funeral Home. More details will appear later.

To plant a tree in memory of Carol Kenyon as a living tribute, please visit Tribute Store.

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