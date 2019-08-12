Bountiang Phommaravongsa, 71, of Grand Island died on Friday, August 9, 2019, at CHI Health-St. Francis. Funeral services will be at 1 p.m. Saturday, August 17, at Apfel Funeral Home.

Online condolences may be directed to www.apfelfuneralhome.com.

More details will appear later.

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