WOOD RIVER — Betty J. Thompson, 89, of Wood River, died August 10, 2019, at CHI Health-St. Francis with her family by her side. Memorial service will be 11 a.m. Friday, August 16, 2019, at Wood River United Methodist Church with Pastor Trudy Hanke officiating.

Burial will be at a later date.

Online condolences may be directed to www.apfelfuneralhome.com.

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