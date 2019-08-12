SEVERE THUNDERSTORM WATCH 574 REMAINS VALID UNTIL 5 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL KANSAS
JEWELL MITCHELL OSBORNE
PHILLIPS ROOKS SMITH
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
YORK
IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA
ADAMS BUFFALO CLAY
DAWSON FILLMORE FRANKLIN
FURNAS GOSPER HALL
HAMILTON HARLAN KEARNEY
NUCKOLLS PHELPS THAYER
WEBSTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, ARAPAHOE, AURORA, BEAVER CITY,
BELLAIRE, BELOIT, BLADEN, BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK,
CAMBRIDGE, CAMPBELL, CLAY CENTER, CODELL, COZAD, DESHLER, DOWNS,
EDGAR, ELWOOD, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT, FRANKLIN, GENEVA,
GOTHENBURG, GRAND ISLAND, HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH,
HOLDREGE, HOLLINGER, INAVALE, IONIA, JEWELL, JOHNSON LAKE,
KEARNEY, KENSINGTON, LEXINGTON, MANKATO, MINDEN, NELSON, ORLEANS,
OSBORNE, OXFORD, PHILLIPSBURG, PLAINVILLE, RED CLOUD, ROSEMONT,
SMITH CENTER, STOCKTON, SUPERIOR, SUTTON, WILLOW ISLAND,
AND YORK.