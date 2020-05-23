ST. PAUL — Anna May Becker, 92, of St. Paul passed away Thursday, May 21, 2020, at Brookefield Park in St. Paul. Anna was taking therapy for a broken leg when she died.

To honor Anna’s wishes, private family services will be held.

Jacobsen-Greenway-Dietz Funeral Home in St. Paul is in charge in charge of arrangements.

More details will follow.

To plant a tree in memory of Anna Becker as a living tribute, please visit Tribute Store.