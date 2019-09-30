The body of a 39-year-old Grand Island man was found hanging from a tree Friday night at Pier Park.

Police were called to the park at about 9:20 p.m. The hanging occurred between 6:35 and 9:18 p.m., said Police Capt. Jim Duering.

The man was found hanging from a tree with a white rope tied around his neck.

The death was determined to be a suicide, Duering said. The case is closed.

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