On May 22, 2020, Grand Island Mayor Roger Steele issued an order reopening the City’s softball and baseball fields to organized team activities effective June 1, 2020. Organized team practices and games at the city’s softball and baseball fields are required to follow the Directed Health Measures and Sports Reopening Guidelines issued by the Nebraska Department of Health and Human Services and City Park Rules.

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