...EXCESSIVE HEAT WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 PM CDT
FRIDAY...
* HEAT INDEX VALUES...AFTERNOON HEAT INDEX VALUES ARE EXPECTED TO
REACH 100 TO 110 DEGREES TODAY THROUGH FRIDAY. THE HIGHEST
VALUES ARE EXPECTED TO OCCUR ACROSS NORTH CENTRAL KANSAS AND
GENERALLY ALONG AND EAST OF HIGHWAY 281 IN SOUTH CENTRAL
NEBRASKA.
* TEMPERATURE...DAILY HIGH TEMPERATURES WILL RANGE FROM 93 TO 106
DEGREES. OVERNIGHT LOWS MAY ONLY FALL INTO THE MID TO UPPER 70S
FOR PORTIONS OF THE AREA.
* IMPACTS...HEAT-RELATED ILLNESSES MAY OCCUR DUE TO THE
PROLONGED PERIOD OF HEAT AND HUMIDITY. THE MOST SUSCEPTIBLE
ARE THE ELDERLY, VERY YOUNG, AND ANIMALS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF HOT
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS
SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE MORE LIKELY. DRINK PLENTY
OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN,
AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS
IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY
HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE
IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
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