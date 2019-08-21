ALDA — The Alda Rural Fire Department, with assistance from the Grand Island Rural Fire Department, was dispatched to a house fire on Chestnut Street in Alda around 3:15 a.m. on Wednesday, according to Alda Fire Chief Colt Miles.

Miles said one resident was in the trailer home at the time of the fire, but there were no injuries.

The fire was contained to two rooms, but the entire residence is unlivable due to smoke and water damage, Miles said.

Miles said the cause of the fire was electrical.

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