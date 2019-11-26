...FIRST SIGNIFICANT WINTER STORM OF THE SEASON CONTINUES INTO
TONIGHT...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 AM CST
WEDNESDAY...
* WHAT...MODERATE TO HEAVY, WET SNOW CONTINUES, WITH NEAR-BLIZZARD
CONDITIONS LIKELY AT TIMES. TOTAL SNOW ACCUMULATION GENERALLY 5 TO
10 INCHES. SUSTAINED WINDS WILL AVERAGE 25 TO 35 MPH, GUSTING
UP TO AROUND 45 MPH, AS WIND DIRECTION GRADUALLY TURNS MORE
NORTHWESTERLY WITH TIME. THE OVERALL-STRONGEST WINDS WILL OCCUR
THIS EVENING, VERY SLOWLY DIMINISHING OVERNIGHT.
* WHERE...IN KANSAS, PHILLIPS COUNTY. IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA,
MOST COUNTIES, AND INCLUDING THE TRI CITIES.
* WHEN...THIS WARNING OFFICIALLY GOES THROUGH 6 AM WEDNESDAY TO
ACCOUNT FOR LINGERING BLOWING SNOW, BUT ANY ACTUAL SNOW
ACCUMULATION SHOULD END BY AROUND MIDNIGHT, IF NOT SOONER.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY, ESPECIALLY IN
RURAL AREAS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING
COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...SNOW AMOUNTS WILL VARY ACROSS THE WARNING
AREA, WITH THE HIGHEST TOTALS OF GENERALLY 7 TO 10 INCHES
FAVORING LOCATIONS GENERALLY NORTHWEST OF A LINE FROM BEAVER
CITY, TO HASTINGS, TO OSCEOLA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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