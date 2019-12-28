FHLBank Topeka has awarded a $500,000 grant to Crossroads Transitional Housing in Hastings.

Crossroads Center’s grant application was processed through Heritage Bank in Wood River. The award is part of $12.13 million in affordable housing grants awarded nationwide through FHL Bank Topeka’s Affordable Housing Program.

Mission Avenue at 1920 W. Ninth St. in Grand Island was on the list of alternate projects, with its application also sponsored by Heritage Bank in Wood River.

Each year, FHLBank Topeka allocates 10% of its prior year’s earnings for AHP as part of its mission to help its members build their communities.

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