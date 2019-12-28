...WINTER WEATHER CONDITIONS EXPECTED THROUGH SUNDAY...
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT UNTIL 6 PM CST SUNDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HASTINGS HAS ISSUED A WINTER
STORM WARNING FOR SNOW AND BLOWING SNOW, WHICH IS IN EFFECT UNTIL
6 PM CST SUNDAY. THE WINTER WEATHER ADVISORY IS NO LONGER IN
EFFECT.
* WHAT...RAIN IS EXPECTED TO CHANGE TO SNOW THIS EVENING AND MAY
BE HEAVY AT TIMES, ESPECIALLY FROM ABOUT 8 PM THROUGH 2 OR 3 AM.
THERE IS THE POTENTIAL FOR A QUICK 3 TO 5 INCHES OF SNOW
TONIGHT. THE HEAVIER SNOW WILL TAPER OFF BY DAWN, BUT LIGHT SNOW
WILL LINGER THROUGH THE DAY SUNDAY, POSSIBLY DROPPING ANOTHER
INCH OR SO OF NEW SNOW. NORTH WINDS WILL RAMP UP AS WELL AND
GUST OVER 40 MPH BY SUNDAY AFTERNOON CAUSING BLOWING SNOW. STORM
TOTAL SNOW OF 4 TO 6 INCHES IS POSSIBLE.
* WHERE...PORTIONS OF SOUTH CENTRAL NEBRASKA, NORTHWEST OF A LINE
FROM ARAPAHOE...TO GRAND ISLAND...TO GREELEY.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST SUNDAY.
* IMPACTS...AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE
VISIBILITY IN SOME AREAS TONIGHT INTO SUNDAY. ROADS MAY BE ICE
AND SNOW PACKED OVERNIGHT AND DURING THE DAY SUNDAY IN SOME
AREAS. TRAVEL COULD BE DIFFICULT AT TIMES TONIGHT WITHIN HEAVIER
SNOW BANDS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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