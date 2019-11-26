Due to inclement weather, transit services through CRANE Public Transit are canceled for the entirety of Tuesday, November 26th. Service will resume with all scheduled trips on Wednesday, November 27th, as long as weather conditions are safe.

CRANE Public Transit serves the residents of Hall County with a portal-to-portal, demand responsive service operating within the urbanized area of Grand Island and the communities of Alda, Wood River, Cairo, and Doniphan.

Address: 1016 Diers Avenue, Suite 119

Phone: 308-646-0069

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