...CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS EXPECTED THIS AFTERNOON...
...RED FLAG WARNING IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR
WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY FOR FIRE WEATHER ZONES 062,
075 AND 085...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HASTINGS HAS ISSUED A RED FLAG
WARNING FOR WIND AND LOW RELATIVE HUMIDITY, WHICH IS IN EFFECT
UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING.
* AFFECTED AREA...IN NEBRASKA, FIRE WEATHER ZONE 062 HALL, FIRE
WEATHER ZONE 075 ADAMS AND FIRE WEATHER ZONE 085 WEBSTER.
* WINDS...FROM THE NORTHWEST SUSTAINED UP TO AROUND 20 MPH, WITH
GUSTS UP TO AROUND 30 MPH.
* TIMING...THIS AFTERNOON, THROUGH 7 PM CDT.
* RELATIVE HUMIDITY...AS LOW AS 15 TO 20 PERCENT.
* IMPACTS...ANY FIRES THAT DEVELOP WILL SPREAD QUICKLY...BE
DIFFICULT TO CONTROL...AND EXHIBIT EXTREME FIRE BEHAVIOR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A RED FLAG WARNING MEANS THAT CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS
ARE EITHER OCCURRING NOW, OR WILL SHORTLY. A COMBINATION OF
STRONG WINDS, LOW RELATIVE HUMIDITY, AND WARM TEMPERATURES CAN
CONTRIBUTE TO EXTREME FIRE BEHAVIOR.
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