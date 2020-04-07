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Central District Health Department (CDHD) is saddened to report the second COVID-19 related death in Hall County. The death was a woman in her 60’s who was hospitalized.

The CDHD was also notified that the limited testing from the National Guard for health care workers is being further limited due to issues of testing supplies. The CDHD is making adjustments accordingly in order to facilitate testing 150 health care workers today and tomorrow.

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