SEVERE THUNDERSTORM WATCH 368 REMAINS VALID UNTIL 3 AM CDT EARLY
THIS MORNING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN KANSAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN NORTH CENTRAL KANSAS
JEWELL PHILLIPS SMITH
IN NEBRASKA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN CENTRAL NEBRASKA
GREELEY HOWARD MERRICK
NANCE SHERMAN VALLEY
IN EAST CENTRAL NEBRASKA
POLK YORK
IN SOUTH CENTRAL NEBRASKA
ADAMS BUFFALO CLAY
FILLMORE FRANKLIN HALL
HAMILTON HARLAN KEARNEY
NUCKOLLS PHELPS THAYER
WEBSTER
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALMA, AURORA, BELLAIRE, BLADEN,
BLUE HILL, BOSTWICK, BURR OAK, CAMPBELL, CENTRAL CITY,
CLAY CENTER, DESHLER, EDGAR, EXETER, FAIRFIELD, FAIRMONT,
FRANKLIN, FULLERTON, GENEVA, GENOA, GRAND ISLAND, GREELEY,
HARVARD, HASTINGS, HEBRON, HILDRETH, HOLDREGE, INAVALE, IONIA,
JEWELL, KEARNEY, KENSINGTON, LITCHFIELD, LOUP CITY, MANKATO,
MINDEN, NELSON, ORD, ORLEANS, OSCEOLA, PHILLIPSBURG, POLK,
RED CLOUD, ROSEMONT, SCOTIA, SHELBY, SHERMAN RESERVOIR,
SMITH CENTER, SPALDING, ST. LIBORY, STROMSBURG, SUPERIOR, SUTTON,
WOLBACH, AND YORK.