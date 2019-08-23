...FLASH FLOODING POSSIBLE TONIGHT AND SATURDAY...
.THUNDERSTORMS ARE EXPECTED TO MOVE INTO THE AREA TONIGHT FROM
THE WEST LATE TONIGHT INTO SATURDAY MORNING. ADDITIONAL SCATTERED
STORMS WILL LIKELY CONTINUE THROUGH AT LEAST SATURDAY MORNING.
RAINFALL AMOUNTS OF 1 TO 3 INCHES COULD OCCUR WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS POSSIBLE. SOME LOCATIONS ALREADY HAVE VERY SATURATED SOILS
DUE TO PREVIOUS RAINS. THESE AREAS WILL BE EVEN MORE SUSCEPTIBLE
TO FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH SATURDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HASTINGS HAS EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS
AND NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH CENTRAL
KANSAS, OSBORNE, PHILLIPS, ROOKS, AND SMITH. IN NEBRASKA,
ADAMS, BUFFALO, FRANKLIN, GREELEY, HALL, HARLAN, HOWARD,
KEARNEY, PHELPS, SHERMAN, VALLEY, AND WEBSTER.
* THROUGH SATURDAY EVENING
* HEAVY RAINFALL ASSOCIATED WITH SLOW MOVING THUNDERSTORMS COULD
RESULT IN FLASH FLOODING.
* RAINFALL TOTALS OF 1 TO 3 INCHES COULD OCCUR.. WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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