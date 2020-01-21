...WINTRY MIX EXPECTED TONIGHT INTO WEDNESDAY MORNING...
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 6 PM THIS EVENING TO
NOON CST WEDNESDAY...
* WHAT...A MIX OF PRECIPITATION IS EXPECTED, RANGING FROM POSSIBLE
SNOW, SLEET, AND FREEZING RAIN, TO JUST PLAIN RAIN. SNOW
ACCUMULATION RANGING FROM A DUSTING UP TO 1 INCH FOR MUCH OF THE
AREA, BUT PERHAPS AT LEAST 2 TO 3 INCHES IN SOME COUNTIES
SOUTHEAST OF THE NEBRASKA TRI CITIES. ICE ACCUMULATION RANGING
FROM NONE, UP TO PERHAPS A FEW HUNDREDTHS OF AN INCH. WINDS WILL
AVERAGE 10 TO 25 MPH FROM THE SOUTH.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND CENTRAL, EAST
CENTRAL AND SOUTH CENTRAL NEBRASKA.
* WHEN...FROM 6 PM THIS EVENING TO NOON CST WEDNESDAY.
* IMPACTS...PLAN ON THE POSSIBILITY OF SLIPPERY ROAD CONDITIONS IN
AT LEAST PARTS OF THE ADVISORY AREA, WHICH COULD IMPACT THE
WEDNESDAY MORNING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...DUE TO TEMPERATURES BOTH AT THE SURFACE AND
ALOFT HOVERING CLOSE TO THE FREEZING MARK, THIS IS A RELATIVELY
LOW-CONFIDENCE SNOW AND ICE FORECAST. A DIFFERENCE OF ONLY A
DEGREE OR TWO IN EXPECTED TEMPERATURES COULD MEAN THE DIFFERENCE
BETWEEN RECEIVING SNOW OR ICE, OR SIMPLY HAVING A COLD RAIN
WITH NO TRAVEL ISSUES. BECAUSE OF THIS, PLEASE STAY UP TO DATE
WITH THE LATEST FORECAST AND BE OPEN TO POSSIBLE CHANGES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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