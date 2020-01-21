MLK Day speaker on Wednesday postponed due to weather

HASTINGS -- Due to weather, Preston Love Jr. is unable to make it to Hastings College to speak at 1 p.m. Wednesday, Jan, 22.

Organizers are working with Love to reschedule his talk to a date in February. The day and time will be announced once it’s confirmed.

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