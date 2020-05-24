...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM THIS AFTERNOON THROUGH MONDAY
EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN HASTINGS HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF NORTH CENTRAL KANSAS AND
NEBRASKA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN NORTH CENTRAL
KANSAS, JEWELL, MITCHELL, OSBORNE, PHILLIPS, ROOKS, AND SMITH.
IN NEBRASKA, ADAMS, BUFFALO, CLAY, FILLMORE, FRANKLIN, HALL,
HAMILTON, HARLAN, HOWARD, KEARNEY, MERRICK, NANCE, NUCKOLLS,
PHELPS, POLK, THAYER, WEBSTER, AND YORK.
* FROM THIS AFTERNOON THROUGH MONDAY EVENING
* ANTECEDENT CONDITIONS OF WIDESPREAD 2 TO 5 INCHES OF RAINFALL
ACROSS PORTIONS OF SOUTH CENTRAL NEBRASKA AND EXPECTED
ADDITIONAL ROUNDS OF HEAVY RAINFALL TONIGHT INTO MONDAY COULD
LEAD TO FLASH FLOODING.
* RAINFALL TOTALS OF 1 TO 3 INCHES ARE POSSIBLE, WITH LOCALLY
HIGHER AMOUNTS POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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