Dianne Weiberg, worthy matron, of Andrew Chapter No. 41, OES, has announced the group’s next meeting will be June 1 at the Masonic Temple. There will be a “Coming Out/Welcome Back” party starting at 6:30 p.m. prior to the scheduled session, which will mainly be a time to visit and for catching up. “Not good for you snacks” will be provided. Please dress casually. Please stay healthy and safe until then.

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