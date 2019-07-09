...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
NEBRASKA...KANSAS...
LITTLE BLUE RIVER NEAR DEWEESE AFFECTING CLAY AND NUCKOLLS COUNTIES
PLATTE RIVER NEAR OVERTON AFFECTING BUFFALO...DAWSON AND PHELPS
COUNTIES
PLATTE RIVER NEAR KEARNEY AFFECTING BUFFALO...HALL...KEARNEY AND
PHELPS COUNTIES
PRAIRIE DOG CREEK NEAR WOODRUFF AFFECTING PHILLIPS AND HARLAN
COUNTIES
REPUBLICAN RIVER NEAR RIVERTON AFFECTING FRANKLIN COUNTY
REPUBLICAN RIVER NEAR ORLEANS AFFECTING HARLAN COUNTY
REPUBLICAN RIVER AT GUIDE ROCK AFFECTING NUCKOLLS AND WEBSTER
COUNTIES
SOUTH LOUP RIVER AT SAINT MICHAEL AFFECTING BUFFALO...HALL AND
HOWARD COUNTIES
WOOD RIVER NEAR GIBBON AFFECTING BUFFALO COUNTY
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
NEBRASKA...
SOUTH LOUP RIVER NEAR RAVENNA AFFECTING BUFFALO COUNTY
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE PLATTE RIVER NEAR KEARNEY.
* AT 9:15 AM TUESDAY THE STAGE WAS 6.0 FEET.
* FLOOD STAGE IS 7.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...RISE ABOVE FLOOD STAGE LATE THIS AFTERNOON AND
CONTINUE TO RISE TO NEAR 7.2 FEET BY THIS EVENING. THE RIVER WILL
FALL BELOW FLOOD STAGE BY EARLY WEDNESDAY MORNING.
* AT 7.0 FEET...AN ACCESS ROAD TO A SMALL HOUSING SUBDIVISION LOCATED
DIRECTLY SOUTH OF GIBBON, ON THE SOUTH SIDE OF INTERSTATE 80, AT THE
NORTHEAST CORNER OF LOWELL ROAD AND 24TH ROAD, INCLUDING WOODLAND
ROAD, WILL BEGIN TO FLOOD.
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